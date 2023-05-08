Konya’da korkulan denendi ama olmadı: Kriz mitinge birkaç saat kala çözüldü

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ALTAN SANCAR

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Konya’daki halk buluşması öncesi, Erzurum benzeri bir provokasyondan endişe ediliyordu.

Programda gerginlik çıkartmak için üç ayrı girişim amacına ulaşmadı. İmamoğlu kentten ayrılırken otobüsüne taşlar değil güller atıldı.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu’nun Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Atılan taşlar ve yaralananların fotoğrafları ortadayken Erzurum Valisi Okay Memiş su şişesi atıldığını savunarak, “İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır” demişti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saldırının CHP’lilerce yapıldığını öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yaralanan çocukları görmezden gelerek saldırının ‘CHP’liler tarafından düzenlendiğini’ iddia etmişti.

Erzurum’un ardından Konya’da da halk buluşması düzenlemeye hazırlanan İmamoğlu’na sosyal medyadan çok sayıda tehdit mesajı yayınlanmıştı.

Öyle ki buluşmasının başlamasına birkaç saat kala AKP’nin Konya il başkanı Hasan Angı, buluşmanın düzenleneceği Anıt Meydanı’nın ‘miting alanı olmadığını’ iddia ederek “İstenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz” demeye getirmişti.

Günler kala hazırlıklar başladı

İmamoğlu’nun ziyaretinin günler öncesinde kente gelen CHP’liler buluşma için hazırlanırken kent valiliği ve emniyetle koordine halde çalışmayı hedefledi.

Fotoğraflar: Diken

Valilik, CHP’lilere Anıt Meydanı’nda buluşmasının olamayacağını CHP’lilere ileterek başka adresler önerdi. CHP’liler bu noktada gelen önerilere kapı kapatmayarak gerginlik oluşmamasını hedefledi.

Daha sonra CHP’lilere Anıt Meydanı’nın ilerisindeki Stad Sokak gösterildi, ancak emniyet buranın trafiğe kapatılmayacağını söyledi. CHP’liler buna itiraz ederek araçların kalabalığın arasına girmesi halinde olumsuz sonuçlar olacağı için bunu kabul etmedi.

Dört saat kala pürüzler giderildi

Görüşmeler sürerken Erzurum’da saldırıya uğrayan İmamoğlu İstanbul’a dönüş yolundaydı. Bu sırada CHP’lileri arayan kentin üst düzey bir emniyet görevlisi işaret edilen Stad Sokak’ta buluşmak ve organizasyon için sözleşti.

İmamoğlu’nun uçağı bu sırada havalimanına indi ve yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı. Bu konuşmanın ardından CHP’lileri bir kez daha arayan emniyet görevlisi görüşmeye gelemeyeceğini iletti.

Sabah saatlerine kadar da CHP’lilerin yaptığı hazırlıkların hayata geçirilip geçirilemeyeceği bilinmiyordu. İmamoğlu’nun kente gelişine yaklaşık dört saat kala ise pürüzler giderildi, çok sayıda çevik kuvvet ekibiyle birlikte üst düzey emniyet amirleri de buluşmanın yapılacağı alana geldi. Aynı anda gelen polis bariyerleriyle Stad Sokak trafiğe kapatıldı ve gerekli hazırlıklara başlandı.

90 ek güvenlik görevlisi

Kente bir gün önceden gelen İmamoğlu’nun koruma ekibi de olumsuz durumlara karşı alanda keşif düzenledi. Otobüsün duracağı nokta kararlaştırılırken olumsuz bir durumda alandan hızlıca ayrılmak için rota ve otobüsün duruş pozisyonu dahi ele alındı.

CHP Konya il örgütü ise olası olumsuzlukları engellemek adına 90 kadar özel güvenlik görevlisiyle de anlaşarak çevre güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Buluşmanın başlamasına kısa süre kala meydan tamamen boşaltıldı ve bomba arandı. Meydana girişler ise ters istikametten az sayıda kapıdan yapılınca ve kapıların açılması uzun sürünce bekleyen yurttaşlardan tepki sesleri yükseldi.

Bunun üzerine çalışmaları tamamlayan emniyet görevlileri kapıları açarak yurttaşların alana girişini sağladı. Bu sırada İmamoğlu’nun ekibi ve emniyet arasında koordinasyon kurulmuş ve anlık olarak taraflar birbirleriyle organize biçimde hareket etmeye başlamıştı.

Konya’da İmamoğlu’nun halk buluşması için gelenler ‘bomba araması var’ denilerek içeri alınmıyor. Yurttaşlar duruma tepki gösteriyor. pic.twitter.com/e9Kq2BsGMf — Altan Sancar (@altansancarr) May 8, 2023

İmamoğlu kente inmeden kısa süre önce buluşmanın olacağı alanın yakınlarından geçen ve AKP’li olduğunu söyleyen bir yurttaş “Burası Konya, burada taş atılmasını bu memleket kaldıramaz. Burada öyle şey olmaz, herkes rahat olsun” dedi. Çevresinde bulunan CHP’liler ise AKP’li yurttaşa teşekkür etmek için kendisini alkışladı.

‘Bir an evvel kazasız belasız’

İmamoğlu’nun gelişiyle başlayan koşturmacada etkinliğin ‘bir an evvel kazasız belasız’ yapılması hedeflendi. Bu hızda İmamoğlu’nun Adana’ya yetişmek zorunda olması da etkili oldu.

İmamoğlu’nun otobüsünün alana girmesinin ardından otobüse doğru güller atıldı. Otobüs üstünden konuşan İmamoğlu’nun sözleri üç defa farklı provokasyon girişimleri nedeniyle kesildi.

İlk girişimde otobüsün arkasındaki bariyerlerin dışında bulunan bir kişi bozkurt işareti yaparak İmamoğlu’na ‘Hain’ diye bağırdı.

Yurttaşların tepki göstermesi üzerine İmamoğlu devreye girerek dikkati kendi üzerinde toplamayı başardı.

İmamoğlu rica edince polis müdahale etti

İlerleyen dakikalarda ise Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kişi İmamoğlu’na ağır hakaret etti ve yurttaşların tepkisini çekti. İmamoğlu bunun üzerine bir kez daha devreye girdi ve dikkatleri kendi üzerine çekti.

Bu sırada devreye giren polisler ise hakaretler eden kişinin etrafını çevirdi, ancak herhangi bir işlem yapmadı.

Bir süre polislerin arasında bekleyen kişi bir kez daha hakaretler ederek bağırınca İmamoğlu bu kez “Bu şahsı buradan çıkarmanızı rica ediyorum” dedi. Polisler bunun üzerine bu kişiyi polis otosuna zorla bindirerek alandan uzaklaştırdı.

İmamoğlu’nun mitinginde provokasyon girişiminde bulunan bir kişi polis aracına alındı. pic.twitter.com/lujAY2fxSE — Altan Sancar (@altansancarr) May 8, 2023

Konuşmasının sonunda İmamoğlu emniyet ve valiliğe teşekkür ederken alanda bulunanlar da otobüse çok sayıda gül atarak İmamoğlu’nu uğurladı.

Konya'da miting bitiminde İmamoğlu’na dün Erzurum’daki taşlı saldırıyı protesto etmek için güller atıldıhttps://t.co/TAa6nTw5lj pic.twitter.com/aZ9kESC6LR — Diken (@DikenComTr) May 8, 2023

Kentte AKP ağırlığı

AKP’nin her seçimde yüksek oranda oy aldığı kentin doğu ve batı girişlerinden itibaren neredeyse tüm cadde ve sokakların, reklam panolarından AKP ve Erdoğan’ın ağırlığı açık bir şekilde görülüyor.

Kavşaklarda elektrik direklerine, köprülerin ayaklarına ve panolara ağırlıklı olarak AKP ve Erdoğan posterleri asılmış durumda. Bunun yanında az sayıda da olsa İYİ Parti ve MHP afişleri de dikkat çekiyor. Öte yandan kent çarşısı boyunca muhalefet partilerinin standları bulunuyor ve burada yapılan propagandalarda sakinlik göze çarpıyor.