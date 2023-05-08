İmamoğlu’nun Konya mitinginde provokasyon girişimi

Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konya mitinginde konuşurken provokasyon girişiminde bulunan kişi polislerce araca bindirildi. İmamoğlu’nun mitingi bitinceyse seçim otobüsüne güller atıldı.

Ekrem İmamoğlu, Konya mitinginde konuşurken provokasyon girişimi oldu. (Diken)

İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingi ülkücü taşlı saldırı nedeniyle başlamadan bitmişti. Çocuklar dahil en az 17 kişi yaralanmıştı.

İmamoğlu, bugün de Konya’da. Miting başlamadan Twitter’dan mesaj paylaşan AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Gedavet Parkı da Anıt Alanı da miting alanı değil, yok ‘Ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz” diye yazdı.

Miting alanına girmek isteyenleriyse polis, “Bomba araması var” gerekçesiyle içeri almadı, daha sonra yurttaşların itirazı yükselince giriş yeniden açıldı.

Tepkilerin ardından girişler başladı. https://t.co/A9IYlLX3eF — Altan Sancar (@altansancarr) May 8, 2023

Provokasyon

İmamoğlu’nun konuşmasının başlamasıyla provokasyonlar da baş gösterdi. İmamoğlu birkaç kez konuşmasını keserek sağduyu çağrısı yaptı. Bu sırada bir kişinin de polislerce araca bindirildi.

İmamoğlu’nun mitinginde provokasyon girişiminde bulunan bir kişi polis aracına alındı. pic.twitter.com/lujAY2fxSE — Altan Sancar (@altansancarr) May 8, 2023

Gül atıldı

Miting bitiminde Erzurum’daki taşlı saldırıya tepki olarak Ekrem İmamoğlu’na gül atıldı. İmamoğlu’nun konuşması biter bitmez, konuştuğu otobüsün yakınında duranlar gül atmaya başladı.