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Yaramazlara biraz batar!

AKP Konya il başkanı ‘uyardı’: İstenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Konya’da düzenlemesi miting öncesinde AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı’dan ‘uyarı’ geldi.

İmamoğlu’nun dün Erzurum’da düzenlediği mitinge taşlı saldırı düzenlenmişti.


Angı, AKP’li Konya milletvekili adayları, büyükşehir belediye başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe belediye başkanları ve teşkilat mensupları, il başkanlık binasında gazetecilerle bir araya geldi.

Angı, “Gedavet Parkı da Anıt Alanı da miting alanı değil, yok ‘Ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz” dedi.

İmamoğlu’nun ‘halk buluşması’nın saat 3’te Anıt Alanı’nın yanındaki Stad Caddesi’nde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kente bir gün önceden gelen İmamoğlu’nun koruma ekibi ve kurmayları emniyet ve valilikle görüşmeler yaptı. Görüşmelerde ilk aşamada trafiğin kesilmeyeceği belirtildi. Ancak polis son anda bariyerlerlle alanı çevreledi ve trafiği kesmeye karar verdi.

Çevrede inceleme yapan koruma ekibi olası aksilik durumunda alandan ayrılmak için alternatif rotalar belirledi.

Buluşmanın Anıt Meydanı’nda olacağı duyurulmuştu. Ancak görüşmeler sonucunda son karar Stad Caddesi’nden yana verildi.

Muhabirimiz Altan Sancar’ın aktardığına göre, İmamoğlu’nun halk buluşması için gelenler ‘bomba araması var’ denilerek içeri alınmıyor. Yurttaşlar duruma tepki gösteriyor.

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