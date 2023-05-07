Günün son mesajı Kılıçdaroğlu’ndan: Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yandımcılığına aday gösterdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitingine Türk bayrağı taşıyan ve bozkurt işareti yapan kişilerce taşlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda çocuklar dahil çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaretlerine dair eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun tweet’ini alıntılayan CHP lideri, şunları yazdı:
“Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz.”
Kılıçdaroğlu, saldırıya ilişkin ilk açıklamasında da, “Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs’a odaklanın” demişti.