İmamoğlu’nun Konya mitingini hedef gösteren Kızılay yöneticileri görevden alındı

Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Konya’da düzenleyeceği mitingi ‘Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir’ ifadeleriyle hedef gösteren Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı ile Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez’in görevlerinden alındıkları açıklandı.

Ahmet Dağlı (sağda), Abdullah Halit Üzülmez

İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingi ülkücü taşlı saldırı nedeniyle başlamadan bitmişti. Çocuklar dahil birçok kişi yaralanmıştı.

Benzer bir provokasyonun bugün İmamoğlu’nun Konya’daki mitinginde de ‘yaşanmasını isteyen’ Kızılay’ın iki yöneticisi sosyal medya hesaplarından hedef gösterici paylaşımlarda bulundu.

Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, mitingin yerini ve saatini duyuran paylaşımı alıntılayarak “Yarın Konya’da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz” dedi.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da “Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir” diyerek hedef gösterdi.

Kızılay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki isim hakkında soruşturma başlattıklarını ve görevden alındıklarını duyurdu:

“Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir.”