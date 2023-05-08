Eski askeri hakim: Hulusi Akar’ın kızı, tıp fakültesine usulsüz geçti

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kızının usulsüz bir şekilde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiş yaptığını öne sürdü.
Eski askeri hakim Üçok’un iddiasını Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu köşesine taşıdı.
Terkoğlu’na konuşan Üçok, gerekli şartları sağlamamasına rağmen Hacettepe Üniversitesi’nin Akar’ın kızı için ‘Yatay geçiş yapması uygundur’ belgesi hazırladığını söyledi.
Üçok’un iddiası özetle şöyle:
*Akar’ın kızı S. Akar, 2003’te basası Kara Harp Okulu komutanıyken Chicago’daki DePaul Üniversitesi’nde biyoloji bilimleri okuduğu sırada Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kabul edildi.
*Akar, 2009’da uzmanlığını tamamlayıp kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığını kazandı. Akar, bu sırada genelkurmay ikinci başkanıydı.
*Şikayet üzerine dekanlık, 26 Ocak 2012’de, biyoloji bilimlerinin tıp fakültesine eşdeğer olmadığını söyleyerek mevzuata aykırı bir şekilde yatay geçişe uygunluk raporu verildiğini kabul etti.
*Raporun sonuç bölümündeyse, zaman aşımı nedeniyle ‘Yapacak bir şey yok’ denerek olayın üstü kapatıldı.