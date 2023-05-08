Buldan’dan Erdoğan’a: Kendini peygamber sanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, talimatı Allah’tan aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini peygamber sandığını belirtti.

Pervin Buldan. (ANKA)

Konya’daki toplu açılış töreninde muhalefete yüklenen Erdoğan, “Şimdi bay bay Kemal’in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor? Kandil’deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah’tan alıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ANKA’nın haberine göre Kars’ta yurttaşlara seslenen Buldan, Erdoğan’ın bu açıklamasını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Kendisini peygamber zannediyor. Dini siyasete alet etmekten ne yüzü kızarıyor ne de utanıyor. Dini istismar edenler, 14 Mayıs’ta bu halktan cevabını alacak.”

Son iki gündür hem Mersin’de partilerine hem de millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’daki saldırıyı hatırlatan Buldan, “Meydanlarda parmak sallayanlar, son beş günde yaşanacaklardan sorumludur” dedi.