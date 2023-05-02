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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Onlar emri Kandil’den biz Allah’tan alıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin emri Kandil’den, kendilerininse Allah’tan aldığını savundu.

Erdoğan, Konya’da Kılıçarslan Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde konuştu. Burada muhalefete yüklenen Erdoğan, “Şimdi bay bay Kemal’in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor? Kandil’deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah’tan alıyoruz” ifadelerini kullandı.


Erdoğan, konuşmasının devamında yine muhalefeti ‘mezara gömmek’le tehdit etti:

“14 Mayıs’ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah 14 Mayıs’ta verecektir.”

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