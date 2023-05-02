Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘sandıkları mezar etmekle’ tehdit etti.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Antalya’daki mitingde konuşan Erdoğan, “Bay bay Kemal, 15 Mayıs’ta bu aziz millet, benim bu sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek” dedi.

Erdoğan daha sonra alandakilere seslenerek, “Buna hazır mıyız” diye sordu. Devamında HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldı.

Erdoğan, şunları söyledi:

*Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır’da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. Ne diyorlar, ‘Selo’yu çıkaracağız’. Ondan sonra da Selo’yu Öcalan’ın yerine getireceklermiş.

*Buradan şu anlaşılıyor; bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme buydu. Açıklayabildi mi, açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak. Düzgün bir şey yok. Eğer gerçek siyasetçiysen çıkar, açıklarsın. Hayatı yalan, hep fırıldaklarla dolaşıyor.