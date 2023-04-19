Başak Demirtaş: ‘Selo’ Erdoğan’ın kabusu olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedef alırken ‘Selo’ diye hitap ettiği HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşinden de tepki geldi. Başak Demirtaş, Erdoğan’a “Selahattin’e sadece sevdikleri Selo diyebilir, sadece halkımız ‘Selo’ diyebilir” diye çıkıştı.

Fotoğraf: Twitter

Erdoğan 13 Nisan’daki bir yayınında “Zaten Selo’nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza’dır. Ama ne yapıyor, Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor” demişti.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışında konuşan Başak Demirtaş, Erdoğan’ın bu sözlerine yanıt verdi.

‘Kabusu oldular’

Bianet’in aktardığına göre Başak Demirtaş, şunları söyledi: “Şimdi bugünlerde yine başladı Selahattin’i söylemeye. Çünkü seçim yaklaştı. Her seçimde Selahattin ve arkadaşları aklına geliyor. Çünkü Selahattin ve arkadaşları, Kürtler çünkü HDP’liler… HDP’liler onun kabusu oldular, kabusu olmaya da devam ediyor. Selahattin’e sadece sevdikleri ‘Selo’ diyebilir, sadece halkımız ‘Selo’ diyebilir.”

Erdoğan’ın sözlerinin sadece Selahattin Demirtaş’a yönelik olmadığını belirten Başak Demirtaş, “Bu hakaretler hepimize. Çünkü bizler Selahattin’e, Figen Yüksekdağ’a, HDP’ye oy verdik, bizi temsil etsin istedik. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs günü ona en güçlü cevabı sizler sandıkta misliyle vereceksiniz” dedi.

Demirtaş da yanıt vermişti

Erdoğan’ın sözlere Demirtaş da Twitter’dan yanıt vermişti.

Demirtaş, 16 Nisan’da Twitter’dan seçmene şöyle seslenmişti: “‘Selo’ diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana. Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa. #YeşilSolParti @YesillerSol”