Demirtaş’tan ‘Selo’ yanıtı: Yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günlerdir kendisini ‘Selo’ diyerek hedef almasında seçmene seslendi: “Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen.”

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Erdoğan günlerdir, açılış töreni adı altındaki seçim mitingleri ve partisinin etkinliklerinde Demirtaş’ı hedef alıyor ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararı bulunan Demirtaş’ı serbest bırakma vaadini hatırlatıyor.

Erdoğan 13 Nisan’da iktidar medyasının ortak yayınında da “Zaten Selo’nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza’dır. Ama ne yapıyor, Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor” demişti.

Demirtaş, bugün Twitter’dan hedef almalara değindi ve Yeşil Sol Parti’nin hesabını etiketleyerek seçmene seslendi: “‘Selo’ diye başlayıp sıraladığı tehditler, hakaretler bana değil kardeşim, aslında sana. Bu tehditlere, hakaretlere cevabı da zarfa koyup sandığa atarak sen ver lütfen. Sonra da yüzünün alacağı hali hep birlikte izleyelim. Tabii yüzü kalmışsa. #YeşilSolParti @YesillerSol”