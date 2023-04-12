Erdoğan’a göre anketlere güven olmazmış: Meydanlar bize ‘Yürüyün’ diyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anketlere deprem nedeniyle güven olmayacağını savunarak, meydanların kendilerine “Yürüyün” dediğini vurguladı.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan, Kanal D ortak canlı yayınında soruları gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Belediye başkanlığımdan bu yana hep dikey mimariye karşı çıktım. (Deprem bölgesinde) Toplamda 650 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz. 319 binini de inşallah bir yıl içinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bir kısmı inşallah bayrama kadar köy evlerinden tamamlayıp teslim etme durumuna geleceğiz.

*Bilhassa 1999 öncesi yapılan binaların risk analizini yapmaya başladık. Bunları yoğun şekilde çalışarak bitireceğiz. Hakkaniyete dayalı dönüşümle sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Yeni yerleşim alanları tespit edilecek. Bütün bu konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul burada ayrı önem taşıyor. 39 ilçesinde tüm risk unsurlarını ele alacak şekilde harita çıkardık. 1,2 milyon bina ve 5,9 milyon konut bulunuyor. Gördük ki, toplam 220 bin bina yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. 300 bininin acil dönüşmesi gerekiyor.

*Düşünün, bir ana muhalefet partisi, yavrucuklarla bir araya geliyor. Oturup pazarlık yapıyor. Sen ne kadar istersin 5 tane, sen 10, sen daha fazla. Bunların hepsine yer bulacaksın, kolay değil, yer beğendireceksin. Şimdi bu çalışmalarla seçime gidiliyor. 14 Mayıs’ta bütün tabloyu göreceğiz. Bu bir defa siyasi ahlakın iflasıdır. Bırakın herkes rüştünü ispat etsin.

*Şu anda bizim bütün yaptığımız ki bu dönemlerde anketlere şu deprem sebebiyle güven de olmaz ama bizim bütün anketlerimizin dışında, yaptığımız açılış törenleri vesaire. Meydanların dilini herhalde mevcutların içinde herhalde bu fakir anlar. Açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize “Yürüyün” diyor, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor.

*Milletimizin işi zora sokmadan bitireceğini düşünüyorum. Deprem bölgesinde Bağcılar’da gördük. İnşallah milletim hiç işi zora sokmayacaktır diye inanıyorum. Bir taraftan mitingleri yapacağız, bir taraftan ben açılışları yapacağım. Süreci son ana kadar devam ettireceğiz.

*Terörist başını bırakacaklarmış, Selo’yu (Selahattin Demirtaş) bırakacaklarmış, bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ’nün uzantıları bırakılacakmış. KHK’lılar bırakılacakmış. Hukuk devletinin hukukiliği nerede? Şimdi eline yetkiyi alan “Cezaevinin kapılarını açıyorum herkes serbest” mi diyecek. Diyarbakır’da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Selo’nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza’dır. Kürt evlatlarımızın ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor. Sokağa döktü, 51 Kürt yavrumuz öldürüldü.