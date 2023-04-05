Erdoğan’a göre muhalefet iktidara gelirse ekonomiyi ‘yerle yeksan edecek’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda ekonomiyi iki günde ‘yerle yeksan’ edeceğini savundu.

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Erdoğan, Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi’ndeki iftar programında emeklilerle bir araya geldi.

AA’nın haberine göre konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, “Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor” dedi ve ekledi:

“Ekonomiyi iki günde yerle yeksan edecekler. Sonra da tıpkı o koltukta daha önce oturanların yaptıkları gibi Avrupa’ya, Amerika’ya gidip memur maaşı ödemek için para dilenecekler. IMF’den gidip para dilenmediler mi? Niçin? Memur maaşlarını ödemek için. Peki 20 yıldır böyle bir durumu bizde gördünüz mü? Her şey zamanında tıkır tıkır ödenir. Bunlar otel odalarında buluştukları IMF’nin ayağına çantacılarını gönderecekler. Yine el açacaklar. Türkiye’yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar.”