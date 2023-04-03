Kılıçdaroğlu: Kurban Bayramı’nda emeklilere tek seferde 15 bin TL yatırılacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin hesabına önümüzdeki Kurban Bayramı’nda tek seferde 15 bin TL yatırılacağını söyledi: “Şimdi hemen bağıracaklar, ‘Parayı nereden bulacaksınız, para yok’ diyecekler. Para var kardeşim para var sana gelince yok diyorlar ama beşli çetlere, beş altı yerden maaş alanlara para var. Bunları hukuk yoluyla geri alacağım.”

Görsel: Twitter

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan “Hep geçmişi yad etmenizi istemiyorum, yaşayın istiyorum” notuyla paylaştığı videoda şunları dedi:

*Devlet, emeklileri yıllardır yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum etti; adına yaşamak denirse tabi. Yıllarca bu ülkeye çalışmış, pirim ödemiş, değer kazandırmış insanlarımız, ekonomik baskıyla evlere kapatıldı. Gençler bilmeyebilir; geçmişte emekliler ikramiyeleriyle kendilerine ev alırlardı.

*Emeklilik, çalışmakla geçen bir ömrün mükafatıydı. Şimdi bırakın ev almayı, emeklinin maaşı ev kirasına dahi yetmiyor. Emekli, torununu görünce içi burkuluyor. Niye? Cebine koyacak harçlık yok diye.

*Hatırlayacaksınız sizin için iki ikramiye savaşını ben verdim. Yıl henüz 2015’ti. Bayramlarda iki ikramiye demiştim. Ancak yapılanlar bizim söylediğimizin çok ama çok gerisinde kaldı. Zaten bunların huyunu bildiğim için savaşmak zorundaydım. Artık sizlerin taleplerini değil, iktidara gelince bizzat yapacaklarımızı söylemek için karşınızdayım.

‘Geriye dönük ödeme yapacağım’

*Emekli kardeşlerim güzel haberim şu. Hakkınız olanı alacaksınız bu bir. Şu andan itibaren emeklilerin bayram ikramiyesi asgari ücret kadar. Yani güncel tutarla 8 bin 500 liradır, unutmayın.

*Çünkü bu ramazan bayramı da buna dahildir, hiç merak etmeyin. İktidara geldikten sonraki kurban bayramında, 8 bin 500 lira ikramiyenize ilaveten, bu Ramazan Bayramı için oluşan 6 bin 500 liralık fark da ek ödeme olarak hesaplarınıza yatacak.

*Hadi daha ne söyleyeyim, önümüzdeki kurban bayramında banka hesabınıza tek seferde 15 bin lira yatırılacak. Evet, geriye dönük ödeme yapacağım. Yani bayram, çifte bayram olacak.

‘O paraları hukuk yoluyla alıp, senin cebine koyacağım’

*Şimdi hemen bağıracaklar biliyorum. ‘Vay efendim parayı nereden bulacaksınız, para yok‘ diyecekler. Para var emekli kardeşim para var. Sana gelince ‘Yok’ diyorlar ama beşli çetelere, beş-altı yerden maaş alanlara, beslemelere para var. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp, senin cebine koyacağım. Hiç merak etme

‘Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak’

*Göreve gelir gelmez yapacağımız yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyeleri asgari ücretin altına asla düşmeyecek. Öyle sadece torunlardan konuşmanız içime sinmez. Hayatı da yaşayın istiyorum. Sevdiklerinize, ailenize feda ettiğiniz şu kısacık hayattan biraz da keyif alın istiyorum.

*Yani özetle emekli kardeşim: Sana söz, sana söz o baharı sana da getireceğim. Bay Kemal’i takip edin. Bu 40 günde daha başka sürprizlerim de olacak.