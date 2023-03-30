Meclis’ten geçti: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Teklif, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini de içeriyordu.

Teklifle aynı zamanda muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

Ne olmuştu?

Enflasyon ‘baz etkisi’yle düşse de fiyatlardaki artış devam ediyor. Dünyadaki düşüşün aksine Türkiye’de gıda enflasyonu da yükselişte.

Uzmanlar Türkiye’deki durumu iktidarın ekonomi politikalarına bağlıyor. Böylesine bir ortamda yapılan zamlar da yetersiz kalıyor.

Emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin artırılması talebinde bulunmuştu. Seçimlere giderken anketlerdeki durumu kötüye giden AKP, çalışma başlatmıştı.

Yeni düzenleme de bu kapsamda ortaya çıktı.