Memur ve emeklilere ‘ek zam’ talebi

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, kamu görevlilere ve emeklilere ilave ek zam yapılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre bugün açıklanan yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.

Bu oranlara göre memurlar, aralıkta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak. Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak.

Yalçın, bunun yeterli olmadığını söyleyerek memur ve emeklilere ilave ek zam yapılması talebinde bulundu.

Yalçın, Twitter’dan paylaştığı mesajlarında şunları dedi:

* Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir.

* 2023’ün ilk müjdesi, 2022’deki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek ‘ek zam’ olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak ek zam kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır.