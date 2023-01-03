Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 64,2

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı.

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TÜİK verilerine göre, aralıkta aylık artış yüzde 1,18 oldu.

Diğer yandan üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalma yaşandı.

TÜİK kasımda yıllık enflasyonu yüzde 84,39 (ekimde yüzde 85,51) olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz ay baz etkisi kendisini ilk defa hissettirmişti. Böylece baz etkisiyle aylık artışa rağmen 24 yılın zirvesinden dönüş yaşanmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) aralıkta 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak hesapladıklarını duyurdu.

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

İktidar enflasyonla mücadele etmek için önlemler almak yerine baz etkisine sığınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” demişti.

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden uzun süredir enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyordu.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.