ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 5,18 artarken altı aylık artış ortanı yüzde 38,57 oldu.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,24 yıllıksa yüzde 170,7 artmıştı. Fiyatlardaki artışın sürmesine karşın enflasyondaki düşüş, baz etkisi nedeniyle gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %5.18 arttı.



E-TÜFE’nin 2022 yılındaki artışı %137.55 olarak gerçekleşti.



Son 6 aylık enflasyon oranı ise %38.57 oldu. — ENAG (@ENAGRUP) January 3, 2023

Önlem almayan iktidar baz etkisini bekliyordu

İktidar enflasyonla mücadele etmek için önlemler almak yerine baz etkisine sığınıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Enflasyonla bir mücadelemiz var, yılbaşından sonra enflasyonun da düşük faizle ineceğine inanıyorum ve bunu savunuyorum” demişti.

Enflasyon, bir seneki önceki istatistiklerle karşılaştırmayla belirleniyor. Buna baz etkisi deniyor. Örnek vermek gerekirse geçen yılki kur artışları sonucu aralıkta enflasyon aylık yüzde 13,6 olarak hesaplanmıştı. Bu aylık artış, endeksi 13,6 puan artırmış oldu. Bu sene aralıktaysa aylık enflasyonun yüzde 0,99 geldiğini varsayalım. Bu durumda geçen yılın aralık enflasyon oranı endeksten çıkacak yerine gelen yüzde 0,99’luk oran girecek ve 12 aylık enflasyon ciddi oranda düşmüş olacak.

Enflasyon için önlem almayan hükümet, işte bu baz etkisine sığınıyor. İktidar yetkilileri bu yüzden enflasyonun geçen sene aylık olarak yüksek geldiği aralık, ocak aylarını ‘düşüş’ için işaret ediyor.

Uzmanlar, seçimlere yaklaştıkça enflasyonda baz etkisiyle oluşacak düşüşün, iktidar tarafından sanki fiyatlar gerilemiş gibi lanse edileceğini düşünüyor.