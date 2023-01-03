Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.

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Normalde SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları 2022 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi aralıkta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.

Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak.

Refah payı beklentisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Türkiye’nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti.