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Yaramazlara biraz batar!

Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 15,4 oldu.

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Normalde SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları 2022 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.


Memurlar, yılın ikinci yarısına ilişkin olarak toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zam ve enflasyon farkı almışlardı. Şimdi aralıkta 8,4 enflasyon farkı ve 2023 yılı için yüzde 8 zam olmak üzere toplam 16,4 zam alacak.

Emekliler de yüzde 15,4 zam alacak.

Refah payı beklentisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından Türkiye’nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını söylemişti.

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Memur ve emekli için enflasyon farkı hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon yüzde 64,27. Memur ve emekli maaş zammında enflasyon farkını belirleyen 2022 yılı ikinci altı aylık dönemin enflasyonuysa yüzde 16,5 oldu.

Baz etkisi kendini gösterdi: TÜİK’e göre enflasyon yüzde 64,2

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ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 137,5

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 137,55 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon aralıkta aylık yüzde 5,18 artarken altı aylık artış ortanı yüzde 38,57 oldu.

Yeni halka arzlara rekor talep

Yüksek getiri arayışındaki borsa yatırımcıları gözünü kararttı. 2022’nin son, 2023’ün ise ilk günlerine denk gelen iki şirketin halka arzı astronomik taleplerle karşılaştı.