Her 30 kişiden biri, ikinci el otomobil alıp satıyor

Otomerkezi yöneticisi Ali Karakaş, seçim sonrası kurdaki artış beklentisi nedeniyle ikinci el otomobile aşırı talep geldiğini belirtti. Karakaş, ”Türkiye’de 30 kişiden birisi ikinci el otomobil alıp satıyor” dedi.

Fotoğraf: AA

Ekonomik göstergelerin bozulması, iktidarın birçok alanda düzenleme getirmesine neden oluyor. Bu alanlardan birisi de otomobil piyasası. İktidar neredeyse her hafta piyasayla ilgili bir düzenleme yapıyor.

Son düzenlemeyse iki gün önce geldi. Buna göre araç satışını zorlaştıran bayilerin ikinci el araç satış yetki belgesi iptal edilecek. Ayrıca bu bayiler, bakanlık sitesinde de ifşa edilecek.

Bloomberg HT yayınında ikinci el otomobil piyasasını değerlendiren Ali Karakaş, sektörün bir süredir son 20 yılda hiç olmadığı kadar yönetmeliklerle düzenlendiğini belirtti.

Tedarik problemlerinde kolaylık sağlanması gerektiğini belirten Karakaş, Çin otomobillerine ek vergi getirilmesi sonrası yatırım yapmak isteyen birçok firmanın bundan vazgeçtiğini bildirdi.

Karakaş, ikinci el alım-satım piyasasıyla ilgili tabloyu şöyle özetledi: ”Türkiye’de 30 kişiden birisi ikinci el otomobil alım satımı yapıyor. Mesleği bu olsun ya da olmasın bunu yapıyor. Bu çok yüksek bir oran. İkinci el otomobil yatırım olarak görülüyor. Borsa gibi fiyatı düştüğünde giren, yükseldiğinde çıkan bir kitle var. Arz talep dengesi bu yüzden de bozuluyor. O yüzden farklı noktalara gidiyoruz. Şimdi de seçimler var. Kurun artacağını öngören yatırımcı, yine ikinci el otomobile aşırı bir taleple gelmekte.”