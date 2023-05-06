Sıfır araçta fahiş fiyata karşı bir garip düzenleme

Sıfır araçlar için fazla fiyat isteyen işletme sahiplerinin ikinci el araç satış belgesi iptal edilecek.

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Ticaret bakanlığınca hazırlanan İkinci el araçların alım-satım işleriyle ilgili yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ikinci el araç ticaretiyle ilgili yetki belgesinin iptaline ilişkin hususlar belirlendi.

İkinci el belgesi iptal

Yönetmelik değişikliğiyle, sıfır araç satan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemeleri gibi tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı herhangi bir faaliyette bulunmaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek.

Bu nedenle yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleriyle temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

Özetle, birinci el araçların satış fiyatının üzerinde satılması gibi durumlarda işletme sahibinin ikinci el araç satış yetki belgesi iptal edilecek.

‘İşe yaramaz’

EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Erol Şahin, söz konusu düzenlemeye tepki gösterdi.

Twitter’daki paylaşımında Şahin, yönetmeliğin doğrudan sıfır araç satışıyla ilgisi olmadığını ve bunun tamamen ikinci el alım-satım işlerini, ödeme yöntem ve işletme durumlarını düzenlediğini belirtti.

Şahin, bu nedenle yönetmeliğin işe yaramayacağını söyledi.