İkinci el araç piyasası: Satışlar kasımda fırladı, fiyatlar biraz daha arttı

Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında, satışlar kasımda bir önceki aya göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 1,45 arttı.

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AA’nın Indicata’nın ikinci el online pazar raporundan aktardığına göre, Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 168 bin 181 adet araç (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satıldı.

Bu yıl kasımda satışlar ekime kıyasla yüzde 16,2, ilk 11 ayın toplamında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 arttı.

İlana çıkan araçların yüzde 47’si satıldı

Kasımda ikinci el çevrimiçi satışlar içinde binek araçların payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 oldu.

İkinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi kasımda 361 bin 382 olurken ilana koyulan araç sayısı önceki aya kıyasla yüzde bir arttı. İlana çıkan araçların yüzde 47’siyse satıldı.

Fiyatlar hafif arttı

İkinci el pazarında en çok satılan ilk 32 markanın 258 modeline ait 2 bin 543 varyantın 2010-2021 model yıllarındaki 123 bin 620 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, kasımda ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı.

Satışlarda en büyük pay dizelin

Türkiye ikinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Kasım 2022’de en yüksek payı 107 bin 111 adetlik satış ve yüzde 63,7 payla dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 56 bin 135 satış ve yüzde 33,4 payla benzinli, 2 bin 547 satış ve yüzde 1,5 payla hibrit otomobiller takip etti.

Oto gazlı otomobillerin payı da bin 975 satışla yüzde 1,2 olurken, elektrikli otomobillerin payı 413 satışla yüzde 0,2 oldu.

Ayrıca geçen ay 55 bin 723 adetle en çok C segment araç satıldı. İkinci el çevrimiçi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlarda en yüksek paya yüzde 37’yle 0 ile 4 yaş aralığındaki araçlar sahip oldu.