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Yaramazlara biraz batar!

İkinci el otomobilde yüzde 10’u aşan zam beklentisi

Otomotiv fiyatlarındaki zam dalgası devam ediyor. Sektör temsilcileri, ikinci el araçlarda üç ay içerisinde yüzde 10-12 fiyat artışı öngörüyor.

Fotoğraf: AA

Otomotiv, döviz kurundaki değişimden en fazla etkilenen sektörlerden biri. Özellikle Türkiye otomotiv satışlarında önemli payı olan ithal otomobiller, kur artışından hızlı etkileniyor. Fiyatlar ağırlıklı olarak avro kuruna bağlı. Geçen yıl kurdaki hareketlilik nedeniyle neredeyse bir ayda üç kez zam gören otomobiller, bu yıl, kurun baskılanması nedeniyle daha stabil bir seyir izliyordu.


Fiyatlarda zam rallisi yeniden başlıyor. Kurdaki hareketlilik nedeniyle gelecek hafta otomobil fiyatlarında ortalama yüzde 3 fiyat artışı bekleniyor.

Diğer yandan zamların seçim sonrasında da artarak devam edeceği öngörülüyor.

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’e konuşan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, kurdaki hareketlilik nedeniyle önümüzdeki haftalarda yüzde 3 ile 5 arasında bir zammın geleceğini söyledi.

Erdem, “İkinci eldeyse fiyat artışları daha hızlı oluyor; yatırım aracı olarak görülen ikinci el araçlarda yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 15 fiyat artışı yaşandı. Yine kur yukarı yönlü seyrederse ikinci elde de önümüzdeki üç ay içinde yüzde 10-12 arası bir fiyat artışı görebiliriz” dedi.

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