Oğan’ın ‘HDP’liler saldırdı’ iddiası tutanağa yansımadı

Sinan Oğan, cumhurbaşkanı dayı olduğu ata ittifakının seçim otobüsüne HDP’lilerin saldırdığını öne sürmüştü. Ancak kendisinin saldırıya ilişkin paylaştığı karakol tutanağında ‘HDP’liler’ iddiasına ilişkin bir ifade yer almadı.

Sinan Oğan, karakol tutanaklarını paylaştı.(Twitter)

Sinan Oğan, dün seçim otobüslerinin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ‘HDP’lilerce saldırıya uğradığını’ öner sürmüş, açıklamasına şüpheyle yaklaşılınca dört saniyelik bir video paylaşmıştı. Bu videoda da sadece seçim otobüsü ve jandarma ekipleri görülüyordu.

‘HDP’liler saldırdı’ iddiası hakkındaki şüpheler devam edince Oğan, otobüs şoförünün karakoldaki ifadesine ilişkin şikayet tutanağını şu notla paylaştı: “Seçim otobüsümüze yönelik Silvan’da yapılan saldırının tutanak ve videolarını istemiştiniz. Biz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyaretimiz sırasında düzenleyeceğimiz basın toplantısında açıklamak için bekledik. Buyurun saldırının tutanak ve videolarının bir kısmı. Şimdi kınama yapabilirsiniz!”

Ancak burada seçim otobüsü şoförünün ifadesinde saldırganların HDP’li olduğuna dair bir ifade yer almadı. Şoför ifadesinde “Biz o esnada kimin taş attığını görmedik” dedi.

Oğan’ın paylaştığı tutanak.