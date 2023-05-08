Sinan Oğan ‘saldırı’ iddiasında 4 saniyelik ‘kanıt’ sundu

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, dün seçim otobüslerinin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ‘HDP’lilerce saldırıya uğradığını’ ileri sürdü. Oğan, açıklamasına şüpheyle yaklaşılınca dört saniyelik bir video paylaştı.

Sinan Oğan. (AA)

Sinan Oğan, dün Erzurum’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mitingine saldırılmasından saatler sonra kendi seçim otobüslerine de saldırıldığını iler sürdü.

HDP’lileri suçlayan Oğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destekçilerinden kınama bekledi.

‘Aslında duyurmayacaktım’

Oğan, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

*Bugün Van’da seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman’a geçmek için yola çıkan seçim otobüsümüz Silvan’da HDP’liler tarafından saldırıya uğradı.

*Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara’ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti.

*Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoy’da benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz. Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım.

*Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum’daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca ‘çekil baskısı yaratmak istiyorlar.’

*Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP’yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP’ye de gösterin!

Dört saniyelik video

Sosyal medyada bu açıklamaya şüpheyle yaklaşılınca Oğan, saldırıya ilişkin olduğunu öne sürdüğü dört saniyelik bir video paylaştı. Videoda jandarma ve ata ittifakının seçim otobüsü dışında bir şey görülmüyor. Resmi makamlardan da saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.