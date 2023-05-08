İmamoğlu: Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor diye çıldırdılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’daki saldırıya dair “Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Onun için çıldırdılar. Çıldırmaya devam etsinler. Onları çıldırtacağız ama millet kazanacak” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu. (ANKA)

İmamoğlu’nun dünkü Erzurum mitingine taşlı saldırı düzenlenmiş, en az 17 kişi yaralanmıştı.

Atılan taşlar ve yaralananların fotoğrafları ortadayken Erzurum Valisi Okay Memiş su şişesi atıldığını savunarak, “İhtiyaç olması halinde gözaltı işlemleri de yapılacaktır” demişti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, saldırının CHP’lilerce yapıldığını öne sürmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı İmamoğlu’nun ‘provokasyonu’ ilanı etmekle yetinmeyip, “Dadaşlarla kimse baş edemez” deyip oy peşine düşmüştü.

Konya’da düzenlenen mitingde konuşan İmamoğlu, saldırıyı hatırlatarak, “150- 200 kişiyi yuhalamaya bile değmez. Size canım Dadaşların, Nene Hatun’un torunu Erzurumluların selamını getirdim. Bana taş atılmadı, millete taş atıldı” dedi.

‘Onları çıldırtacağız ama millet kazanacak’

ANKA’nın haberine göre İmamoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

*Erzurum salisi, beş bin polisimizle bize hiçbir sorun olmayacağı teminatını verdi. Erzurum’da havalimanından yola çıktık. Giderken yolda biz ne yazık ki bir emniyet tedbiri görmedik. Malum, izlediniz. Otobüsümüzde böyle vatandaşlara seslenirken 150- 200 kişi öbür taraftan üstümüze taş atmaya başladılar. Gözümün önünde çocukların, kadınların ve yaş almış insanların yaralandığını gördüm.

*O gençleri aldatan, yanlış yönlendiren mevki ve makam sahipleri bunun içinde parti başkanı da olabilir, adı neyse, makamı neyse, kim olursa olsun, bakanı, valisi, şusu busu 14 Mayıs’ta evine gidecek. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz?

*Bir avuç insanın çıkar dünyası bitiyor. Bir avuç insanın sömürdükleri memlekette o kapılarını kapatan bir millet geliyor. Onun için çıldırdılar. Çıldırmaya devam etsinler. Onları çıldırtacağız ama millet kazanacak.