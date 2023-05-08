Erdoğan, İstanbul mitingine katılan kişi sayısını ‘abartmış’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havaliamanı’ndaki mitingine 1 milyon 700 bin kişinin katıldığıj iddiası teyit.org’a göre doğru değil. Teyit, mitinge en az 520 bin, en fazla 865 bin, ortalamaysa 690 bin kişinin katıldığını hesapladı.

Tayyip Erdoğan, İstanbul mitinginde. (AA)

Erdoğan, 7 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, “Bugün İstanbul, 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edecek. Resmi rakam 1 milyon 700 bin alanda katılım var” demişti.

Bir alan veya meydanda kaç kişinin bulunduğunu hesaplamaya yarayan MapChecking adlı programı kullanan teyit.org, miting esnasında çekilen fotoğraf ve videoları inceledi.

MapChecking’de işaretlenen alanlarda bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık senaryo baz alındı. Bu senaryoda alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 865 bin olarak çıkıyor.

Metrekare başına beş kişinin düşmesi, alanda adım atılacak yer olmadığı ve katılımcıların bedenlerinin neredeyse birbirine değdiği anlamına geliyor.

Metrekarede üç kişinin yan yana ayakta durduğu bir senaryo da incelendi. Bu senaryodaysa alana sığabilecek insan sayısı yaklaşık 520 bin olarak tespit edildi.

İki senaryonun ortalamasını alan Teyit.org, miting anında Atatürk Havalimanı’nda ortalama 690 bin kişinin bulunduğunu belirtti.