Kılıçdaroğlu, ‘sağlık kentleri’ projesini anlattı: Üç milyar dolar gelir sağlayacağız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, olası iktidarlarında ‘sağlık kentleri’nin kurulacağını belirterek yurt dışına giden doktor ve hemşirelere seslendi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, ‘Bay Kemal’in Tahtası’ video serisinin sekizincisi paylaştı. “Bugün size kalkınma projelerimizden olan sağlık kentleri projemizi anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Bu proje iki üstünlük alanının birleşmesinden oluşuyor. Turizm ve sağlık. Madem dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahibiz, bu avantajımızı neden daha iyi kullanmayalım. Ülkemizin turizm potansiyelini, sağlık ve bakın potansiyeliyle birleştireceğiz. Dünyanın en iyi doktorları bizde. En donanımlı hemşireleri, sağlık personeli bizde.

‘İstanbul, İzmir, Antalya’dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız’

*Türkiye’de üç bölgede, İstanbul, İzmir, Antalya’dan başlayarak sağlık kentleri kuracağız. Bu sağlık kentleri en üst donanımda kaliteli hastanelere sahip olacak. Bu hastaneler ülkemizde alanında lider kliniklerin danışmanlığında, profesyonel bir ekiple işletilecek. Burada çalışan sağlık ve bakım personeli yabancı dili iyi düzeyde konuşanlar arasından seçilecek.

*Bu tesislerde uluslararası standart ve akreditasyonlarda sağlık hizmeti verilecek. Projemizde beş yıl içerisinde ülkemize üç milyar dolar ek gelir, 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Sağlık kentlerimizle entegre, yaşlı bakım üniteleri kurulacak

‘Türkiye 10 yıl içerisinde lider ülkelerden biri olacak’

*Atacağımız bu adımlardan sonra bahsettiğim tesislerimizin talep garantisini sağlamak için ülkeler, emeklilik fonları ve sigorta şirketleriyle ikili anlaşmalar yapacağız. Bu sağlık kentlerimize medikal teknolojiler, akıllı sağlık hizmetleri, robotik teknoloji ve tıbbi yapay zekayı kullanarak en üst düzeyde ve insan odaklı hizmetler sunacağız. Türkiye 10 yıl içerisinde sağlık ve bakım sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacak.

*Şimdi ülkemizi bırakıp gitmek zorunda kalan doktorlarımıza ve cazip teklifler nedeniyle şansını Avrupa’da deneyen hemşirelerimize sesleniyorum. Bavullarınızı toplayın, sağlık kentlerini kurmak için her birinizi ülkemize geri dönmeye davet ediyorum.