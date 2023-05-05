‘Bay Kemal’in Tahtası’nda bugün: Organize Sanat Bölgeleri

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelince ‘Organize Sanat Bölgeleri’ kuracaklarını söyledi: “Yaratıcı fikirleri, dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz.”

Görsel: Twitter

Twitter’dan ‘Bay Kemal’in Tahtası’ adlı video serisinin yedinci bölümünü yayınlayan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü: “Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım.”

Kılıçdaroğlu, videoda şunları diyor:

*Herkese merhaba. Bu defa bacasız sanayi diye bildiğimiz bir sektöre; kültür, sanat ve eğlence sektörüne dair çok sayıdaki projelerimizden bir tanesini aktaracağım sizlere. Bugün OSB’lerden konuşacağız. Ama bunlar bildiğiniz OSB’ler değil. Yani, organize sanayi bölgeleri değil.

*Organize sanat bölgelerinden konuşacağız. Evet, doğru duydunuz. Kuracağımız organize sanat bölgeleriyle yaratıcı fikirleri dünya piyasasında değere sahip görsel ve dijital ürünlere dönüştüreceğiz. Ülkemizde görsel sanatlar ve eğlence sektörü en verimli, kar marjı en yüksek sektörlerden birisi ve aynı zamanda yerli.

‘Yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız’

*Bugün Türkiye’de her yıl dünya standartlarında yaklaşık 200 dizi çekiliyor. Bu diziler dünyadaki 140 ülkede izlenilerek ülkemize 400 milyon dolar gelir sağlıyor.

*Tüm dünyada pazarın büyüklüğüyse 1 trilyon doların üzerinde. Biz neden kazanmayalım? Güney Kore bunu yaptıysa biz neden yapmayalım? Yapacağız, bu pastadaki payımızı artıracağız. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerimize finansmanından yer tahsisine, tanıtımından teknoloji desteğine kadar bütün destekleri verecek ve yıllık 5 milyar dolar ihracat hedefi koyacağız.

‘Dijital teknolojiler ve sanatlar üniversitesi açacağız’

*Bu desteği animasyon, sinema, reklamcılık, dizi ve dijital oyun şirketlerine sağlayacağız. Yaratıcı kültür ekonomisini geliştirmek amacıyla İstanbul’da iki özel endüstri bölgesi kuracağız.

*Birinci bölge, sinema ve dizi-film şirketlerinin bölgesi olacak. İkinci özel endüstri bölgesinde animasyon ve dijital oyun odaklı şirketler yer alacak. Bu bölgede sektörün ihtiyaç duyduğu teknolojileri geliştirmek ve nitelikli iş gücü yetiştirmek için dijital teknolojiler ve sanatlar üniversitesi açacağız.

‘Binlerce gencimizi meslek sahibi yapacağız’

*Neden organize sanat bölgelerine ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü şirketler ve yaratıcı bireyler arasında bir sinerji sağlarsak tüm sektör büyür. Eğer her bir dizimiz döviz getiren bir fabrika, her reklamcımız bir inovatif bilim insanı kadar katma değer yaratabiliyormuş. Bu fırsat alanını değerlendireceğiz.

*Aynı zamanda, binlerce gencimizi eğiterek görsel sanatlar sektöründe meslek sahibi yapacağız. Hep birlikte kazanacak, hakça bölüşeceğiz.