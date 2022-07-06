Akşam Postası / 6 Temmuz 2022

İktidar ‘beşli çete’yi ihmal etmiyor: Bakanlıktan Kolin’e kıyak ihale

İktidar, ‘gözde‘ şirketlerinden Kolin’e bir ihale daha verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün Çanakkale’deki 18 Mart Çan Termik Santralı için açtığı ’20 bin ton kireçtaşı alımı’ ihalesi, Kolin grubunun şirketlerinden Cenava İnşaat Madencilik ve Ticaret A.Ş.’ye verildi.

Kılıçdaroğlu, ‘Balyoz’ mağduru emekli amirali ziyaret etti: Hesabını soracağız

‘Balyoz planı davası’nda yaklaşık dört yıl tutuklu yargılanan ve daha sonra beraat eden emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurulan kumpasın hesabını soracağız” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP, her salı farklı bir ilde grubunu toplayacak

Meclis’in tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alan CHP, her salı farklı bir ilde grubunu toplayacak.

‘Dışişleri’nden izin’ kararı İmamoğlu’nun tepesini attırdı: Çürümüşlüğün göstergesi

Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur” dedi.

Mansur Yavaş duyurdu: Ankapark’ın tahliyesine ve belediyeye devrine karar verildi

İki yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasında sonuç çıktı. Ankapark’ın tahliye edilmesine ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilmesine karar verildi.

Görev başında vurulan doktor hayatını kaybetti

Konya’da, görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve onu vurduktan sonra kendisini vuran saldırgan hayatını kaybetti.

Yaklaşan tehlike: Vergi, harç ve cezalar iki kattan fazla artabilir

Ekimde açıklanacak ve vergi, harç, ceza gibi kalemlerdeki artış oranını etkileyen yeniden değerlendirme oranının (YDO) yüzde 125 civarında olması bekleniyor.

Dolar/TL, BDDK kararı öncesi seviyeye yaklaşıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) TL ticari kredilerde yeni koşullar getirdiği kararın etkisiyle 16,03’e kadar inen dolar/TL kuru, karar öncesi seviyeleri zorlamaya başladı.

Maaşını açıklayan Türk-İş başkanı: Erdoğan’ı severim, TÜİK kafama yatmıyor

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı canlı yayında maaşını açıkladı: “Hiç ikramiye almıyorum. 25 bin 750 TL maaşım var.”

Türkiye’de ücretlilerin yarıya yakını ‘asgari’ye çalışıyor

Türkiye’deki ücretlilerin yüzde 46’sı asgari ücret veya altında bir gelire çalışıyor.

‘Sansür yasası’ olmadı, iktidar ‘ahlak düzenlemesi’yle idare edecek

Basın İlan Kurumu, ‘Basın Ahlak Esasları’nı değiştirdi. 1994 tarihli metne, “Suçu ve suçluyu övecek, halkı kin veya düşmanlığa tahrik edecek yayın yapılamaz” ilkesi eklendi. “Terörü özendirecek yayın yapılamaz” ilkesiyse “Terör örgütleri, bunların üyeleri ve olaylar hakkında bilgi ve görsellere, bu örgütleri meşru gösterecek şekilde yer verilemez” diye genişletildi.

Ukrayna, Türkiye’den üç tahıl gemisini daha soruşturmasını istemiş

Ukrayna, Türkiye’den ‘çalıntı tahıl’ taşıdığını iddia ettiği üç Rus bandıralı geminin daha soruşturmasını istemiş.

Yunanistan iletişimde kalmak istiyor: Ama Türkiye oyunun kuralına göre hareket etmeli

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan’ın Türkiye’yle iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ancak Ankara’nın oyunun kuralına göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

OGM’den talimat: Orman yolu kenarındaki ağaçları kesin

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yollarının sağında ve solunda bulunan tüm ağaçların 5 metre derinliğe kadar kesilmesi için talimat verdi.

Hollanda’da evden çalışma yasal hak olacak

Hollanda pandemi sürecinde birçok kişinin hayatına giren uzaktan çalışmayı yasal hak haline getiriyor.

İdam mahkumu, böbreğini bağışlayabilmek için cezasının infaz tarihinin ertelenmesini istedi

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir idam mahkumu, böbreğini bağışlayabilmek için cezasının infaz tarihinin ertelenmesini istedi.

‘Stranger Things’ bir rekor daha kırdı: ‘Squid Game’i tahtından edebilir

Netflix yapımı ‘Stranger Things’ dördüncü sezonuyla 1 milyar saat izlenme eşiğini aştı, bu başarıya ulaşan ilk İngilizce dizi oldu.

Trafo merkezine giren yılan 10 bin hanenin elektriğini kesti

Japonya’da, trafo merkezine girip akıma kapılarak ölen yılan 10 bin haneyi elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Gençleri bedava ‘yemek’ vaadiyle sandığa çekmeye çalışıyorlar

Japonya’da, bir şirket gençleri oy vermeye teşvik etmek için bedava yemek dağıtacak.

Kütüphaneden aldığı kitabı 46 yıl gecikmeli iade etti

İskoçya’daki bir kütüphaneden ödünç alınan kitap 46 yıl sonra teslim edildi.