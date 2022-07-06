Tahıl gemisi: Rusya’ya göre Türkiye el koymadı, standart prosedür

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus bayraklı geminin Türkiye’nin Sakarya Karasu limanında alıkonduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kaynak: vesselfinder

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksei Zaitsev, Ukraynalı yetkililerin işgal altındaki Berdyansk limanından tahıl taşıdığını söylediği Zhibek Zholy’nin ‘standart prosedürlerden geçtiğini’ belirtti.

Ne olmuştu?

Üst düzey bir Türk yetkili 4 Temmuz’da çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy adlı Rus geminin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söylemişti.

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, 4 Temmuz’da Türk gümrük yetkililerinin Ukrayna’nın çalıntı olduğunu iddia ettiği tahılı taşıyan bir Rus kargo gemisine el koyduğunu açıklamıştı.

Ukrayna 1 Temmuz’da, Rusya’nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Zhibek Zholy’nin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik de, Türkiye’nin Ukrayna’nın talebi sonrası Rus bandıralı kargo gemisindeki tahılın ‘çalıntı’ çıkması halinde ‘el koyup, Ukrayna adına satacaklarını’ söylemişti.