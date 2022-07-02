Ukrayna, tahıl taşıyan Rusya bayraklı gemiye Türkiye’nin el koymasını talep etti

Ukrayna, işgal altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bandıralı kargo gemisi Zhibek Zholy’ye Türkiye’nin el koymasını talep etti.

Kaynak: www.vesselfinder.com

Reuters’ın aktardığına göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, edindiği bilgilere dayanarak, Zhibek Zholy adlı geminin Berdyansk’tan Ukrayna’ya ait yaklaşık 4.500 ton tahılı taşıdığını ve Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiğini belirtti. Ukrayna, Türkiye’den gemiye el koymasını, tahılın incelenmesini ve nereden alındığının tespit edilmesini talep ediyor. Ukrayna, Türkiye ile ortak bir soruşturma yürütmeyi de kabul ediyor.

Gemilerin güzergahını takip eden vesselfinder adlı siteye göre de söz konusu gemi Karasu’ya vardı.

Rusya ve Türkiye, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı

Ukrayna, uzun süredir Rusya’nın Ukrayna’ya ait tahılı çaldığını iddia ediyor. Ukrayna, savaştan dolayı tahılı ülke dışına çıkaramıyor. NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi oluşumlar da tahılın Ukrayna’dan çıkartılması ve gıda krizinin önüne geçmek için çalışmalarda bulunuyor. Türkiye de bu çalışmalarda yer alıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin tahılın Ukrayna’dan çıkartılması konusunda önemli bir ülke olduğunu dile getirmişti.

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