Türkiye ‘tahıl koridoru’ için Rusya ve Ukrayna’yla görüşüyormuş

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

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Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna’nın ihracat limanlarının Rusya işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi.

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna’nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’dan tahılın çıkarılması için Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla görüşüyor. Türkiye’den açılacak bir koridorla tahılın hedef pazarlarına ulaşması talep oldu. Görüşmeler halen devam ediyor” dedi.

Rusya konomik yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’da gıda taşıyacak gemiler için bir koridor açabileceğini dün duyurmuştu.