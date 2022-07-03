Ukrayna talep etmişti: Türkiye, tahıl taşıyan Rusya bayraklı gemiye el koydu

Türkiye, Ukrayna’nın talebi sonrası işgal altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıyan Rus bandıralı kargo gemisi Zhibek Zholy’ye el koydu.

Fotoğraf: vesselfinder.com

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, geminin Berdyansk’tan Ukrayna’ya ait yaklaşık 4 bin 500 ton tahıl taşıdığını ve Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiğini belirtmişti.

Gemilerin güzergahını takip eden vesselfinder adlı siteye göre de söz konusu gemi Karasu’ya vardı.

Reuters’ın aktardığına göre Ukrayna’da ulusal televizyona konuşan Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Tam bir işbirliğimiz var. Şu anda liman girişinde duran gemi, Türkiye gümrük yetkilileri tarafından alıkondu” dedi.

Bodnar, incelemelerin ardından ‘geminin kaderinin pazartesi belirleneceğini’ söyledi.

Büyükelçi, haziran başlarında, ‘Rusya’nın Ukrayna’dan çaldığı tahılları alanlar arasında Türk alıcıların da olduğunu ve sevkiyatlardan sorumlu kişilerin tespit edilip yakalanması için Türkiye’den yardım istediğini’ de sözlerine ekledi.

Türkiye’den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Savaştan dolayı tahılı ülkeden çıkaramayan Ukrayna, uzun süredir Rusya’nın Ukrayna’ya ait tahılı çaldığını iddia ediyor.

NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği de tahılın Ukrayna’dan çıkartılması ve gıda krizinin önüne geçmek için çalışıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’nin tahılın Ukrayna’dan çıkartılması konusunda önemli bir ülke olduğunu söylemişti.