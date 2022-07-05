Erdoğan’ın danışmanı: Rus gemisindeki tahıl çalıntıysa, Ukrayna adına satarız

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, Türkiye’nin Ukrayna’nın talebi sonrası Rus bandıralı kargo gemisindeki tahılın ‘çalıntı’ çıkması halinde ‘el koyup, Ukrayna adına satacaklarını’ söyledi.

Fotoğraf: vesselfinder.com

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, geminin Berdyansk’tan Ukrayna’ya ait yaklaşık 7 bin ton tahıl taşıdığını ve Sakarya’nın Karasu ilçesine gittiğini belirtmişti.

Gemi, Rusların işgali altındaki Ukrayna’nın Berdyansk kentinden hareket etmişti.

Gemilerin güzergahını takip eden vesselfinder adlı siteye göre de söz konusu gemi Karasu’ya vardı.

Rusya’yı işgal ettiği bölgelerdeki tahılları çalmakla suçlayan Ukrayna, Türkiye’nin söz konusu gemiye el koymasını talep etmişti.

BBC’ye konuşan Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik, tahılların çalındığının ispat edilmesi durumunda “El konur ve Ukrayna adına dünya pazarlarında satışa sunulur” dedi.

Kremlin’in ‘oyunun kurallarını çok iyi bildiğini’ söyleyen İlnur Çevik, şunları dedi: “Eğer kendilerine ait olmayan bir şeyi dışarı kaçırmaya çalışıyorlarsa, gayet iyi biliyorlar ki buna el konulacaktır. Kremlin Türk boğazlarını kendilerine kapattığımızın farkında. Rus donanması ne içeri girebilir ne dışarı çıkabilir. Dolayısıyla Batı ittifakı adına biz üzerimize düşeni yaptık.

Ancak öte yandan, biz Ruslarla iletişim kanallarımızı da açık tutmak istiyoruz. Biz Ruslarla komşuyuz. Süregiden bir ilişkimiz var. Bütün köprüleri yakmak istemiyoruz. O nedenle de dengeli bir tutum izliyoruz.”

TASS: Gemiye el konmadı

Rus haber ajandı TASS’ın ismi verilmeyen bir gemi mürettebatına dayandırdığı habere göre, Zhibek Zholy ‘kötü hava koşulları nedeniyle’ liman açıklarında demirlemiş durumda bekliyor.

TASS’a konuşan aynı mürettebat, “Bir Türk yetkili gemiye çıktı ve kargoyu inceledi. Bu her zaman olan bir şey” dedi.

Bu mürettebata göre eğer gemiye el koyulmuş olsaydı, sahil güvenlik refakatinde limana götürülürdü.

Zhibek Zholy isimli Rus bandıralı gemi, Ukrayna’nın Berdyansk kentinden yola çıkmıştı, ancak taşıdığı tahılın nereden geldiği halen bilinmiyor.

Geminin kentten ayrılışı, Rusya’nın işgal altındaki Zaporizhzhia bölgesine atadığı vali Yevhen Balytskyi tarafından Telegram üzerinden duyurulmuştu.

Balytskyi 7 bin ton tahılın ‘dost ülkelere’ doğru yola çıktığını açıklamış, limanın etrafındaki deniz mayınlarının temizlendiğini ilan etmiş ve ‘geminin güvenliğinin Rusya’nın Karadeniz Donanması tarafından sağlanacağını’ belirtmişti.

Rusya işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunan tahılı ‘çaldığı’ iddialarını reddediyor. Ancak son dönemde dost ülkelere ihracat ihtimalinden söz etmeye başlamış durumda.

Kiev ise adli inceleme ile bu tahılların çalınmış olduğunun kanıtlanabileceğini öne sürüyor.