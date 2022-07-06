‘İade’ muamması: İsveç ve Finlandiya’ya ‘hatırlatma’ gönderildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘terör örgütleriyle ilgili Türkiye’nin daha önce reddedilen ve henüz yanıt verilmeyen iade taleplerine’ ilişkin İsveç ve Finlandiya’ya bugün ‘hatırlatma’ yazısı gönderildiğini söyledi.

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‘Terör suçlularının’ iadesi konusunda ilk adım İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya davet edildiği İspanya’daki zirvede atılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya girmesine, terör suçlularının iadesi gibi bazı koşulları içeren mutabakatın imzalanmasının ardından yeşil ışık yakmıştı.

Erdoğan daha sonra “İsveç 73 teröristin iadesi için söz verdi” demiş, Bozdağ da İsveç ve Finlandiya’dan 33 kişi için iade talep edeceğini söylemişti. Bozdağ bu bağlamda İsveç’ten 21 kişi istendiğini aktarmıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise NATO zirvesinde Türkiye’yle ‘belirli grupların veya kişilerin iadesiyle ilgili konuşmadıklarını’ söylemişti. Haavisto yasaları değiştirmenin Finlandiya’nın ‘kırmızı çizgisi’ olduğunu belirtmişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’sa ulusal ve uluslararası hukuka saygı göstermeyi sürdüreceklerini, hiçbir İsveç vatandaşının iade edilmeyeceğini söylmişti. “Eğer terör faaliyetlerine karışmadıysanız, endişelenmeye gerek yok” diye de eklemişti.

Bozdağ bugün Haber Global canlı yayınında, söz konusu iadelere ilişkin “Taleplerimizi, İsveç ve Finlandiya’ya gönderilen yazıları Dışişleri Bakanlığı’mıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı” diye konuştu.

‘Olumlu yanıt alamadık…’

Türkiye’nin bugüne kadar Finlandiya ve İsveç’ten PKK, FETÖ, DHKP-C vb. ile ilgili iade taleplerinde bulunduğunu belirten Bozdağ, bugüne kadar olumlu yanıt alınamadığını söyledi.

Bozdağ son NATO zirvesinde Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan metininde “Hem FETÖ, hem PYD, hem YPG terör olarak değerlendirildi ve bunlara destek verilmeyeceği çok açık bir şekilde kayıt altına alındı” dedi.