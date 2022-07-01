Erdoğan NATO mutabakatını anlattı: Davete ‘Evet’ dedik, bu bir süreç 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğann, cuma namazının ardından gazetecilere İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için imzalanan mutabakata değindi: “Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi.”

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Madrid’deki NATO liderler zirvesi öncesindeki dörtlü görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın taahhütleri sonrası Türkiye, bu iki ülkenin NATO’ya üyelik başvurusu için mutabakata imza atmıştı.

Erdoğan, söz konusu mutabakatı bir ‘davet için’ imzalandığını söyledi: “Bu bir davet sürecidir. Biz davete evet dedik. Teröre ve teröriste yönelik şartlarımızı ortaya koyduk kabul edildi. Avrupa yıllardır bu işi PKK ile geçiştirdi. Ama biz bunu kabul etmedik. FETÖ, PYD ve YPG’yi de sözleşmenin içerisine yerleştirmemeniz gerekiyor dedik. Yan çizmeye kalktılar ama bu bu bizim kırmızı çizgimizdir dedik. Kabul etmeyecek olursanız kesinlikle anlaşmaya evet diyemeyiz. Sonra da kabul ettiler. nasıl başarıyla çıktığımızın çok güzel bir ifadesidir.”

Mutabakatın ilgili maddesinde şöyle deniyor: “Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.”

‘Miçotakisl’le barıştırmaya çalıştılar’

Erdoğan, konuşmasının devamında diğer ülkelerin, kendisini Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le barıştırmaya çalıştıklarını fakat buna yanaşmadığını söyledi: “Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaşalım derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. 147 kere hava ihlali yaptılar. Komşuysak, dostsak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsun? Böyle bir ihlal yaparsanız benim hava kuvvetlerim de size gerekli görselliği verecektir. Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Birçok lider, barıştırmaya çalıştı, şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz.”