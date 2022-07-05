İsveç ve Finlandiya, NATO’ya katılım protokollerini imzadı

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyesi olma süreci bugün resmen başlıyor. İsveç ve Finlandiya, katılım protokollerini imzaladı.

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Türkiye’nin veto etmesiyle sekteye uğrayan Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci bugün resmen başlıyor. 28 Haziran’da imzalanan ortak bildiriyle Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini destekleyeceğini açıklamasının ardından bugün, iki ülke katılım protokollerini imzaladı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığı ortak basın toplantısında, “Bu Finlandiya ve İsveç için güzel ve NATO için de güzel bir gün. Masanın etrafında 32 ulusla, on yıllardır en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldıkları şu durumda daha da güçlü olacağız ve insanlarımız daha da güvende olacak” dedi.

Protokoller imzalandıktan sonra NATO üyesi ülkelerin kendi meclisinde protokolleri onaylaması gerekiyor.