İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilk onay Kanada’dan

Kanada’da meclis, İsveç ve Finlandiya’nın dün imzaladığı NATO katılım protokollerini onayladı.

Fotoğraf: Reuters

İsveç ve Finlandiya, Türkiye’yle birlikte yayımladıkları ortak bildiriden sonra NATO katılım protokollerini imzalamıştı. Prosedüre göre, iki ülkenin NATO üyesi olabilmesi için protokollerin üye ülkelerin meclislerinde onaylanması gerekiyor. Kanada, İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini kabul eden ilk ülke olduğunu açıkladı.

Kanada Başbakan Justin Trudeau‘nun açıklaması şöyle “Kanada, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya hızlı bir şekilde girmesini destekliyor ve NATO’nun savunmasına katkıda bulunma becerisine güveniyor. İttifakla yakın ortaklıklarını ve transatlantik güvenliğe değerli katkılarını her zaman memnuniyetle karşılıyoruz. Üyelikleri NATO’yu güçlendirecek. Tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz.”

Açıklamada ayrıca “Kanada, protokolleri mümkün olan en kısa sürede onaylayabilmek için adımlar attı. Buna ek olarak, meclis, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasını oybirliğiyle onayladı” diye belirtildi.