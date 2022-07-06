Meclis’in tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alan CHP, her salı farklı bir ilde grubunu toplayacak.

CHP TBMM Grup Toplantısı. (Fotoğraf: CHP)

CHP MYK, Meclis’in tatile girmesiyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde çalışmaları artırma kararı aldı.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre kurrmaylarına ve parti örgütüne, “Devamlı halkın arasında olacağız” talimatını veren Kılıçdaroğlu, ilk mitingini 24 Temmuz’da Balıkesir’de düzenleyecek.

Kılıçdaroğlu ayrıca 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ilde grup toplantısı düzenleyecek. Milletvekilleri de o illerde çalışacak.

Vekiller ayrıca nisan döneminde olduğu gibi farklı illere de topluca gidecek.