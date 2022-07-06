Kılıçdaroğlu, ‘Balyoz’ mağduru emekli amirali ziyaret etti: Hesabını soracağız

‘Balyoz planı davası’nda yaklaşık dört yıl tutuklu yargılanan ve daha sonra beraat eden emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u evinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurulan kumpasın hesabını soracağız” dedi.

Fotoğraf: CHP

Ziyaretin ardından gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, kumpas davalarında mağdur edilenlere devletin özür borcu olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Askerlerimize geçmişte kumpas kurularak onların mağdur edildiğini, evlerinin basıldığını, uzun süre hapiste tutulduğunu biliyoruz. Daha sonra şu veya bu şekliyle hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekliyle telafi edilmesi lazım. Benim ‘Helalleşme’ dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da bunlardan biri. Sadece kendisi değil ailesi de mağdur edildi. Aile büyük bir dramı yaşayarak adaleti bekleyen insanlar.

‘Devletin özür borcu var’

* Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle (‘FETÖ’) işbirliği kurulup bu kumpas kurulduysa da bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Bizim iktidarımızda, bu ve benzeri, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim.

* Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Evlatlarının, eşlerinin çektiği acılar, kendilerinin çektiği dışında, bir şekliyle tazmin edilmesi lazım.

* Türkiye bu acıyı kaldıramaz. İnsanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde varsa, birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. ‘Evet, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız’ demesi lazım. Zulme son vermek, zalimin yanında durmamak demektir. Zalimin yanında durursanız, Mevlana’nın deyişi ile ‘Dikene su verirsiniz.’ Biz dikene su vermeyi değil, güle su vermeyi istiyoruz. Beraber, birlikte yaşamayı istiyoruz. Bunu yapabildiğimiz zaman başarılı olacağız.

‘İktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum’

* Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum. Tam tersine bugün zulmün kapısını açmış, insanları perişan etmiş. Biz iktidarımızda, emin olun bu ülkeye barışı, bu ülkeye huzuru, bu ülkeye kucaklaşmayı getireceğiz. Bu ülkede hepimiz barış içinde, huzur içinde yaşayacağız. Herkesin bundan emin olmasını isterim, bütün vatandaşlarımın bundan emin olmasını isterim.

* Çok güzel bir ülkemiz var. Çok güzel insanlarımız var. Deniz Kutluk’un kızı bana bir mektup bırakmış. O mektubu da aldım. Beklentileri var. Genç bir kardeşimiz. Notu aldım. Beklentiler aslında bütün gençlerin beklentileri. Daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir eğitim, adalet… Bunlar isteniyor. Bunları sağlamak için Kutluk Ailesi’ne sözüm, mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütüyle beraber askerlere karşı kurulan kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin yanında değil, mağdurun yanındayız. Ve mağduru hakkını ve hukukunu sonuna kadar koruyacağız.