Türkiye’de ücretlilerin yarıya yakını ‘asgari’ye çalışıyor

Türkiye’deki ücretlilerin yüzde 46’sı asgari ücret veya altında bir gelire çalışıyor.

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Yılbaşındaki yüzde 50’lik asgari ücret zammı son 24 yılın zirvesine çıkan enflasyonla eriyince yüzde 29,3’lük ikinci bir zamma gidilmişti. 4 bin 250 TL’lik ücret 5 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Asgari ücretin altı aylık enflasyonun ve hesaplanan 6 bin 391 TL’lik açlık sınırının altında açıklanması işçiler ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Asgari ücret ‘genel ücret’ oldu

Uzmanların hesabına göre son yıllarda asgari ücret veya bunun altında çalışan işçi sayısı da ciddi oranda arttı. Asgari ücretin neredeyse genel ücret haline geldiği görüldü.

Dünya’dan Mehmet Kaya’nın haberine göre Türkiye’deki çalışanların yüzde 46’sı asgari ücret veya altında maaş alıyor.

Resmi verilere göre Türkiye’deki toplam çalışan sayısı 20 milyon 700 bin. Bu çalışanların 9 milyon 356 bini yani yüzde 46’sı asgari ücret veya altında ücret kazanabiliyor.

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) nisan bülteninde bildirilen ücretlilerin günlük kazanç tutarı, Türkiye genelinde 275,4 TL olurken, günlük asgari ücretse 166,8 TL düzeyinde. Buna göre asgari ücret ortalama ücretin yüzde 60’ı düzeyine ulaşıyor.