DİSK’in araştırması, asgari ücretin AKP dönemindeki eriyişini gözler önüne serdi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) verilerine göre, asgari ücretin kişi başına gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 42’ye düştü.

Bu oranın 1978’de yüzde 75, AKP’nin iktidara geldiği 2002’deyse yüzde 52 olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA

DİSK- AR, asgari ücretin yıllık süreçlere göre kişi başına GSYH oranlarını yayımladı. ANKA’nın haberine göre, asgari ücretin GSYH’ya oranı 1978’de yüzde 75 iken, 1980’de yüzde 40’a geriledi.

Grafik: DİSK-AR

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AKP’nin iktidara geldiği 2002’de bu oran yüzde 52’ye kadar çıktı. 2016’da yüzde 60 olan asgari ücretin GSYH’ya oranı, o tarihten sonra gerilemeye başladı. Bu oran 2017’de yüzde 55, 2018’de yüzde 53, 2019’da yüzde 59, 2020’de yüzde 58, 2021’de de yüzde 50 olarak belirlendi.

Asgari ücretin GSYH’ya oranı bu yıl yüzde 42’ye kadar geriledi.