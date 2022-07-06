Hacettepe Tıp mezuniyetindeki eleştiriler dekanın hoşuna gitmedi: Öğrenciyi susturmaya çalıştı

Hacettepe Üniversitesi mezuniyet töreninde konuşan bir öğrenci dekan tarafından susturulmaya çalışıldı. Konuşmasında, üniversite kadrosunun siyasileştiğine yönelik eleştirilerde bulunan öğrenci, engellemelere rağmen arkadaşlarının desteğiyle konuşmasına devam etti.

Fotoğraf: Youtube

Tıp fakültesi mezuniyet töreninde, öğrenciler adına konuşan doktor adayı Kaya Avşar, üniversite yönetimini eleştirdi, hekimlerin yaşadığı mevcut sorunlara değindi. Avşar, konuşmanın bir bölümünde, fakülte dekanı Prof. Dr. Deniz Demiryürek tarafından sahneden indirilmek istendi. Avşar, arkadaşlarının kendisine yönelik desteğiyle beraber konuşmasına devam etti.

Hacettepe Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde temsilci Kaya Avşar’ın konuşması Dekan Deniz Demiryürek tarafından engellenmeye çalışıldı. Törene katılanların ve yeni mezun arkadaşlarımızın yoğun tepkisi sonrası Dr. Kaya Avşar konuşmasına devam etti. pic.twitter.com/t7OrOKwJ8j — TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu (@asistanlar) July 5, 2022

Türk Tabipler Birliği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun paylaştığı videoda, Avşar’ın konuşmasına ve o sırada yaşananlar görülüyor. Mezuniyet videosunun tamamına Hacettepe Üniversitesi’nin Youtube hesabından ulaşılabiliyor.

Avşar, konuşmasında “Üniversitemizdeki kadrolarının önceliği de siyasilerin beklentileri karşılamaktan çok bilim insanlarının isteklerini değerlendirmek olmalıdır” dedi.

Sağlıkçıların karşılaştığı zorluklara da değinen Avşar şunları kaydetti: “Bizler insan sağlığı için hayatlarımızı adadık. Peki bizim sağlığımızı kim düşünecek? Sağlıkta şiddetin son bulması için caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Sağlıklı şiddeti önleyebilmek için yeni yasalara daha caydırıcı cezalara ihtiyacımız var. Ağır çalışma şartlarının düzeltilmesine, her bir hastaya yeterli süre ayırmamıza izin veren bir sisteme ihtiyacımız var. Özlük haklarımızın iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Hekimlik mesleğini değersizleştirmeye çalışan ve şiddeti meşrulaştıran kişi ve otoritelerin karşısındayız.”