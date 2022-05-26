Diken’in haberini gören Hacettepe yönetimi, ihale ilanlarını apar topar kaldırdı

Diken’in bugünkü haberinin ardından Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) biriminin sitesinde Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı biçimde bölünerek duyurulan ilan, siteden kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi BAP biriminin sitesinde yer alan satın alma duyuruları bölümünde, tıp fakültesinden A.T. isimli akademisyenin TAY-2020-18962 kodlu projesi için doğrudan temin yoluyla altı ayrı alım ilanı bulunduğu tespit edilmişti.

Diken’in haberi öncesi sitedeki ilanlar.

Toplam 67 kalemin yer aldığı ilanda alınacak malzemelerin tamamının aynı proje için kullanılacağı görülüyordu.

Diken’in ulaştığı firmalar, malzemelerin güncel fiyatlarının tek alım listesinde yer alması halinde 2022 için doğrudan temin limitlerini aşacağını belirtti. Firmalar alımın büyük ihale yerine doğrudan teminle hızlandırılması amacıyla bölünmüş olabileceği görüşünü iletti.

Söz konusu uygulamaya dair Kamu İhale Tebliği’nde açık bir hüküm yer alıyor. Hükme göre, aynı nitelikteki bir işin parasal sınırların altında kalacak şekilde gruplara ayrılması tebliğe aykırı ve bu tarz işlemler sorumluluk doğurabiliyor.

Diken’in söz konusu usulsüz ilanı okurlarına duyurmasının ardından, ilanın yer aldığı Hacettepe Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi’nde değişiklik yapıldı. Tıp fakültesinden A.T isimli akademisyenin TAY-2020-18962 kodlu projesi için verilen altı ayrı ilan yayından kaldırıldı.

İlanlar siteden kaldırıldı.

Yayından kaldırılan ilanların arşivlerine linkten ulaşmak mümkün.