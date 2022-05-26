Hacettepe’de bilimsel araştırma bütçesiyle şapka ve çanta alınmış

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi’nin Bilimsel Araştırma Projeleri biriminde bulunan ve bilimsel çalışmalar için kullanılması gereken bütçeyle aydınlatma direkleri, elektrik malzemeleri, şapka ve çanta aldığı ortaya çıktı.

Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesindeki bilgilere göre, 2010 yılından bugüne farklı tarihlerdeki alımlara en az 8 milyon 500 bin lira harcandı. Birim, aynı proje için alımları, Kamu İhale Genel Tebliği’ne aykırı biçimde altıya bölerek ilana çıkardı.

Fotoğraf: Facebook

Diken’in bir süredir gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimindeki mevzuat aykırılıklarına yenileri eklendi.

Birimin internet sitesinde yer alan satın alma duyuruları bölümündeki ilana göre, tıp fakültesinden A.T. isimli akademisyenin ‘TAY-2020-18962’ kodlu projesi için altı ayrı alım ilanı bulunuyor.

Toplam 67 kalem ilanda yer alıyor. Listede yer alan ürünlerin güncel fiyatlarına ilişkin bilgi aldığımız firmalardan gelen geri dönüşlere göre malzemelerin tek bir listede yer alması halinde 2022 yılı doğrudan temin limitleri aşılıyor.

Öte yandan söz konusu uygulamaya dair Kamu İhale Tebliği’nde açık bir hüküm yer alıyor. Tebliğin 22’inci maddesinde şu hüküm yer alıyor: “4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile temini gereken ihtiyacın, Kanunun 22’inci maddesinin (d) bendi için öngörülen parasal sınırların altında kalacak şekilde, adet bazında veya aynı ihale konusu içinde yer alabilecek nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, kalemlere veya gruplara bölünmek suretiyle aynı Kanunun 22’nci maddesinin (d) bendine göre temini, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırılık teşkil ettiğinden, bu yönde uygulamaların sorumluluk doğuracağı hususuna dikkat edilmesi gereklidir.”

Yani aynı nitelikteki bir işin parasal sınırların altında kalacak şekilde gruplara ayrılması tebliğe aykırı ve bu tarz işlemler sorumluluk doğurabiliyor.

Aynı maddenin bir diğer bendinde ise, şu uyarı var: “Belirlenen parasal limitlere bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyacın Kanunun ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilmesi gerekmektedir.”

Tebliğ aynı işin gruplara bölünmesini yasakladığı gibi, aynı işin gruplara bölünen halinin parasal limitlerin üstünde kalması halinde yine ihale yapılmasını öngörüyor.

Bilimsel araştırma bütçesiyle şapka ve çanta

Birimde ortaya çıkan bir diğer dikkat çeken aykırılık ise BAP biriminde bilimsel araştırmalar için ayrılan bütçenin şapka ve çanta alımı ve alt yapı yatırımlarında kullanılması.

Kamu İhale Kurumu’nun internet sitesinde yer alan ihale bilgilerine göre;

2009’da Hacettepe Üniversitesi merkez ve Beytepe kampüsü çevre aydınlatma işleri için 1 milyon 473 bin lira

2010’da projektör direği, buharlı projektör gibi aydınlatma malzemeleri için en az 325 bin 500 lira

2010’da güvenlik kamerası sistemi için 1 milyon 832 bin 257 lira

2011’de aydınlatma malzemeleri için 338 bin lira

2011’de elektrik malzemeleri için 340 bin lira

2018’de dijital kardiyoloji ve arşiv alımı için 2 milyon 60 bin lira

2019’da simülasyon diş ünit sistemi için 1 milyon 643 bin lira ve yine aynı sistem için aynı yıl 2019/676955 kayıt numaralı ihale ile 2 milyon 120 bin lira harcandığı görülüyor.

Alımlar arasında en dikkat çekeni ise, 2015 yılındaki ihalede şapka ve çanta alımı için 103 bin 20 lira harcanması.

Öte yandan üniversiteyi denetleyen Sayıştay, 2019 yılında yayınladığı raporunda çok sayıda elektronik malzemenin alınmasına dikkat çekmişti.

Sayıştay raporunda, bu tarz alımlar için şunlar denmişti: “‘Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi’nde ‘Araştırma Altyapısı Projeleri’, üniversitenin bilimsel/sanatsal araştırma altyapısının geliştirilmesi ve araştırma potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla bilimsel araştırma kriterlerine uygun olarak hazırlanan projeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan ihale kapsamının BAP Araştırma Altyapısı Proje tanımına uymadığı, daha ziyade hastanenin rutin faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlayacak bir alım olduğu değerlendirilmektedir.”