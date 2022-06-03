Hacettepe’de usulsüzlük bitmiyor: Bir akraba şirketi daha

ALTAN SANCAR

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine dair Diken’in ulaştığı yeni belge ve bilgiler, A.D. isimli akademisyenin yeğeninin, üniversitede görevli bir başka akademisyen adına kayıtlı bir şirketi devraldığını ve araştırmalar için bu şirketten alım yapıldığını gösteriyor.

Akademik kaynaklardan ulaşılan belgelerse malzeme alımlarında piyasa araştırmasını birim görevlileri yerine akademisyenlerin yaptığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Facebook

Diken’in bir süredir gündeme getirdiği Hacettepe Üniversitesi BAP biriminde yaşanan usulsüzlüklere yenileri eklendi. Önceki haberlerde bilimsel araştırma bütçelerinin naylon faturalar ile zimmete geçirildiği, A.D. isimli akademisyenin araştırması için ‘alımların, yeğeninin şirketinden yapıldığı ve araştırma bütçeleri ile şapka, çanta dahil çeşitli malzemeler alındığı ortaya çıkmıştı.

Haberlerin ardından üniversite yönetimin başlattığı soruşturma devam ederken, haberde adı geçenlerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Öte yandan elde edilen yeni bilgi ve belgelere göre BAP biriminde, tabi olunan 6554 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 21’inci maddesinde belirlenen usul dışında doğrudan temin işlemleri gerçekleştirildiği görülüyor.

İlgili maddede, doğrudan teminlerde parasal limiti aşmayan mal ve hizmet alımlarında satın alma birimi tarafından piyasa araştırması yapılarak ihtiyaçların temin edileceği belirtiliyor. Ayrıca alımlarda faturaların ihale yetkilisi tarafından imzalanması şartı koşuluyor.

Diken’in ulaştığı bilgilere göre ise ihale yetkilileri BAP biriminin alımlarında faturalara imza atmazken, piyasa araştırması da sıklıkla mal ve hizmet alımının yapılacağı hocanın belirlediği bir başka akademisyen tarafından yapılıyor. Ulaştığımız kaynaklar bu araştırmalarda akademisyenlerin uygun ürünü tespit etmek için yer alabileceğini, ancak esas belirleyici olanın birim personeli olması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan daha önce haberlerimizde adı geçen ve yeğeninin firmasından alım yapıldığı belirlenen A.D. isimli akademisyene ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Belgelere göre, A.D. isimli akademisyenin piyasa araştırmasını N.B. isimli bir başka akademisyen yapıyor. Dikkat çekici olansa N.B. isimli akademisyenin, 2014 yılında kurduğu M. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 29 Eylül 2016 tarihinde A.D. isimli akademisyenin yeğeni B.D.’ye devrediliyor.

Devrin ardından 2017 ve sonrasında A.D. isimli akademisyenin doğrudan temin alımlarında, şirketini A.D.’nin yeğeni B.D.’ye devreden N.B., piyasa araştırmasında yer alıyor. Öte yandan alımlarda ise en cazip teklif yine A.D.’nin yeğeni B.D.’nin önceki haberlerimize konu olan şirketi N.M.D. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından veriliyor. Doğrudan temin usulüne göre alımlar da yine bu şirketten gerçekleştiriliyor. Öte yandan A.D. için, N.B.’nin devrettiği M. Sanayi ve Ticaret Limited Şirket’inden de araştırma için alım yapıldığı görülüyor.

Geçtiğimiz hafta Diken’e açıklamalarda bulunan birim koordinatörü Perran Varol, A.D.’nin N.M.D. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden yalnızca bir adet doğrudan temin yolu ile alımı olduğunu belirtmişti. Ortaya çıkan yeni belgeler ile alımların sayısının birden fazla olduğu görülüyor. Öte yandan bu durumun soruşturmayı yürüten ilgili komisyon tarafından incelenip incelenmediğine dair ise bir bilgiye ulaşılamadı.

Ulaştığımız yeni belgelere göre BAP biriminde bilimsel araştırmalar için ayrılan bütçe ile geçmiş yıllarda da alt yapı yatırımları yapıldığı görülüyor.

2010 yılındaki 66134 kayıt numaralı ihale ile çöp kovası, ahşap ban; 2010 yılındaki 17437 kayıt numaralı ihale ile dış cephe boyası, dolgu astar gibi alımlar gerçekleştiriliyor.