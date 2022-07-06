‘Dışişleri’nden izin’ kararı İmamoğlu’nun tepesini attırdı: Çürümüşlüğün göstergesi

Belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlanması hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur” dedi.

Fotoğraf: İBB

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Valiliği’nden büyükşehir belediyesine yazı gönderildiğine dair haberler çıkması üzerine konuyu doğrulayarak CHP’li belediyelerin karara uymayacağını bildirmişti.

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi’ni Florya’daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Özlem Türeci-Uğur Şahin Kampüsü’nde kamuoyuna tanıtan İmamoğlu, şunları dedi: “Yerel yönetimlerin bölgesel ve küresel ölçeklerde kent diplomasisi işbirliği ve ortak çalışmalar yürütebilmesine yönelik yetkilerin genişletilmesi, bu reformun ana başlıklarını oluşturacaktır. Tam da herhalde bunu söyleyeceğimi duydular, benim büyükelçiliklerle görüşmem konusunda bana kısıt getirmeye karar verdiler ve derhal mektup yazdılar bu hafta. Bu hamlelerin, sadece ve sadece merkezi idarenin, toplum nezdindeki ne yazık ki çürümüşlüğünü göstermek konusundan başka bir sürece dair anlamı yoktur.”