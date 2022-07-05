CHP’li belediyeler ‘Dışişleri’nden izin’ kararına uymayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı iznine bağlandığını doğrulayarak “İktidar şunu bilmelidir: Belediye başkanlarımız, Saray’ın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir” dedi.

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Torun, belediyelerin yabancı temsilcilik mensuplarıyla görüşmesinin Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Valiliği’nden büyükşehir belediyesine yazı gönderildiğine dair haberler çıkması üzerine konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yayınlayan Torun, şunları dedi:

“İstanbul Valiliği tarafından dün İstanbul Büyükşehir Belediyemize gönderilen yazının, ülke genelindeki tüm valilikler tarafından tüm belediyelerimize gönderildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Yazıda özetle, belediyelerin; büyükelçi, maslahatgüzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarıyla, telefon görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı’nın iznine bağlanmak istenmektedir.

İktidar şunu bilmelidir: Belediye başkanlarımız, Saray’ın memuru, iktidarın emir eri değil, kendi bölgelerinin seçilmiş temsilcileridir. Dolayısıyla belediye başkanları halkın menfaatleri doğrultusunda tüm kesimlerle görüşme yapmakta özgürdür. Bu özgürlüğü belediye başkanlarının elinden almaya çalışmak, baskıcı bir zihniyetin yansımasıdır. Belediye başkanlarımızın tüm dış temsilcilik mensuplarıyla görüşmesini iktidarın iznine bağlamaya çalışmak ancak yasakçı rejimlerde görülebilecek bir durumdur. Belediye başkanlarımızın dünyayla iletişimini kesmeye çalışmak, gitmekte olan bir baskıcı yönetimin, korkusunun göstergesidir.

‘Yasakçı zihniyete boyun eğmeyecekler’

Anlaşılıyor ki; ülkemizin uluslararası itibarını her geçen gün zedeleyen iktidar, belediyelerimizin dünyayla kurduğu iyi ilişkilerden dahi rahatsız olmaktadır. İktidara sormak istiyoruz: Özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana, belediyelerin her alandaki yetkilerini ve gelirlerini tırpanlamak size yetmedi mi? Şimdi belediyelerin ikili görüşmelerine bile müdahale etmeye çalışmak neyin korkusudur?

Belediye başkanlarına bu engeli çıkaranlar şunu unutmasın: Bizim belediyelerimiz, vatandaşların çıkarı için tüm kesimlerle görüşmeye ve halkın çıkarı için çalışmaya devam edecektir. Bizim belediyelerimiz, bu yasakçı, bu baskıcı zihniyetin son çırpınışlarına asla boyun eğmeyecektir.”