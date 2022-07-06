‘Stranger Things’ bir rekor daha kırdı: ‘Squid Game’i tahtından edebilir

Netflix yapımı ‘Stranger Things’ dördüncü sezonuyla 1 milyar saat izlenme eşiğini aştı, bu başarıya ulaşan ilk İngilizce dizi oldu.

Fotoğraf: Netflix

Bir grup arkadaşın, özel güçleri olan El karakteriyle birlikte dünyayı doğaüstü kötülüklerden korumaya çalışırken yaşadıkları maceraları anlatan dizi üç yıl aranın ardından 27 Mayıs’ta dördüncü sezonun ilk kısmıyla izleyiciyle buluşmuştu.

İki bölümden oluşan ikinci kısmının 1 Temmuz’da yayınlanmasının ardından dördüncü sezon ilk 28 günde 1,15 milyar saat izlendi. Daha önce milyar saat eşiğini aşan tek dizi Güney Kore yapımı ‘Squid Game’ olmuştu (1,65 milyar saat).

Önünde daha üç haftası olan ‘Stranger Things’in bu süredeki izlenme saatleri de eklenince ‘Squid Game‘i platformun en çok izlenen dizisi tahtından edeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca bir başka ilki daha gerçekleştiren dizi 91 ülkede Top 10 listesinde bir numaraya yerleşti

(Sezonun bölünerek yayınlanması halinde Netflix yalnızca ikinci kısmın izlenme süresini 28 gün toplamına ekliyor.)